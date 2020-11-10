محمد ماهر: البورصة مرشحة لموجة ارتفاعات تصل إلى 5%

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فهد حسين – احتفلت أسواق الأسهم العالمية بإعلان “فايزر” و”بيونتك” عن تحقيق اللقاح المحتمل ضد كورونا فعالية بنسبة 90% لمنع انتقال عدوى الفيروس.
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وقال محمد ماهر الرئيس التنفيذي بشركة برايم القابضة، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مرشح للارتفاع بين 3 و5% بنهاية تداولات جلسة الثلاثاء تفاعلًا مع الإعلان عن اللقاح الفعال.
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وأضاف ماهر أن الارتفاع المتوقع للمؤشر الرئيسي للبورصة يمثل بداية لموجة ارتفاعات قد تستمر لنهاية الأسبوع.
وتوقع ماهر ألا تستفيد القطاعات التي أظهرت أداء إيجابيًّا خلال الجائحة مثل شركات الأدوية والرعاية الصحية والمستلزمات الطبية، بشكل كبير من توافر اللقاح، إلا أن شركات الأدوية التي ستتمكن من إبرام اتفاقات للتصنيع سترتفع أسهمها بنسب كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وأشار الرئيس التنفيذي لبرايم القابضة، إلى التفاعل الإيجابي لأسواق الأسهم والنفط عالميًّا مع خبر الإعلان عن اللقاح لا سيما وأن مكاسب سوق الأسهم الأمريكي تخطت الـ5% في بداية جلسة أمس الإثنين، كما صعدت بورصات أوروبا بنحو 6%.
ونوه بأن خبر الإعلان عن اللقاح جاء وسط دعوات من أعضاء أوبك بلس لتعديل اتفاق خفض إنتاج النفط، وسط توقعات سابقة بتراجع الطلب.
وأضاف أن أسعار النفط سجلت قفزة بنسبة 9%، فضلًا عن الصعود المتواضع لسعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى عالميًّا.
وأفاد بأن تراجع أسعار الذهب بنحو 74 دولارًا للأوقية يعكس تحسن الرؤية بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية، لا سيما وأن العديد من المستثمرين اتجهوا للذهب كملاذ آمن وسط حالة عدم الاستقرار في الأسواق.
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