الجنيه يواصل تعزيز مكاسبه أمام الدولار

شاهندة إبراهيم _ رفع الجنيه المصري مكاسبه أمام الدولار، خلال تعاملات أمس الإثنين، لليوم الثالث على التوالي، بعد موجة هدوء دام لنحو أسبوعين، وانعكس ذلك على متوسط سعر الصرف الذي تراجع بأكثر من قرش بالأمس، بحسب بيانات البنك المركزي المصري المصري.

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وانخفض متوسط سعر الدولار بنحو 1.14 قرش، ليبلغ 15.6078 جنيه للشراء و15.7078 جنيه للبيع، أمس الإثنين، مقابل 15.6192 جنيه للشراء، و15.7192 جنيه للبيع، يوم الأحد، وفقًا للبيانات المتوافرة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

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من جانبه، قال أبو بكر إمام، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار سيجما كابيتال، إن تحركات الدولار تحدث عادةً بالتزامن مع طروحات أذون الخزانة والسندات وذلك في أيام الخميس والأحد.

أبو بكر إمام: تردي أوضاع السياسة النقدية في تركيا رفع شهية الأجانب تجاه مصر

وأضاف إمام، أن تردي أوضاع السياسة النقدية في أنقرة أقوى منافس لمصر في الأسواق الناشئة، وإقالة محافظ البنك المركزي المصري التركي واستقالة وزير المالية، إلى جانب تسجيل الليرة قاعًا متدنيًا تاريخيًّا، كان له عامل جذب للمستثمرين الأجانب تجاه السوق المصرية حيث رفع شهيتهم لضخ استثمارات إضافية بسوق الدين في مصر.

وأرجع إمام ذلك، إلى جاذبية العوائد على الاستثمارات بمصر، وصلابة الاقتصاد واستقرار الظروف السياسية وامتصاص تداعيات جائحة فيروس كورونا.

يشار إلى أن الليرة التركية سجلت مستويات متدنية منذ بداية العام وحتى الآن لتتراجع بأكثر من 30% أمام الدولار الأمريكي، و10% خلال الأسبوعين الماضيين فقط، كما تواجه تركيا صعوبات في مكافحة التضخم القابع في خانة العشرات وتآكل رصيد الاحتياطي الأجنبي.

وأشار إمام، إلى أن دوران سعر العملة المحلية –الجنيه- أمام الدولار بين الثبات أو الارتفاع، يضمن تحقيق مكاسب للمستثمر الأجنبي في الحالتين، سواء من خلال ارتفاع العائد على الأوراق المالية، أو مكاسب فروق العملة.

عوائد أذون الخزانة المصرية لا تزال عند مستويات مرتفعة مقارنة بباقي الأسواق

وأوضح رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار سيجما كابيتال، أن العوائد على أوراق الدين المحلية ما زالت عند مستويات جاذبة جدًّا مقارنةً بمعدلات العائد في أي دولة أخرى، حيث تصل إلى صافي 10% على الدولار، فضلًا عن أن حجم الطلب على الورقة الخضراء محدود وسط تضاؤل حجم الاستيراد وعدم عودة موسم العمرة وقلة حركة السفر للخارج، وهو ما جعل الموارد الدولارية المتوافرة أكبر من حجم الطلب عليها، بما يضمن استمرار قوة الجنيه.

وعلى صعيد أسعار الصرف في البنوك بختام تعاملات الأمس، فقد الدولار قرشًا واحدًا في أكبر بنكين حكومين الأهلي المصري ومصر، مسجلًا 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، مقابل 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

وخفض أيضًا البنك التجاري الدولي الدولار بواقع قرشًا، إلى 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، بدلًا من 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع بإغلاق الأحد.

كما تراجع الدولار قرشين في بنكي إتش إس بي سي والإسكندرية، مسجلًا 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، بينما انخفض قرشًا لدى كل من: التعمير والإسكان وبلوم وقناة السويس والأهلي الكويتي، بالغًا 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، مقابل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

وأيضًا في البنك العربي الإفريقي الدولي، تراجع سعر صرف الدولار بمقدار قرشين، محققًا 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، مقابل 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

وفي بنك عوده – مصر، تراجع الدولار قرشًا ليصل إلى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، بدلًا من 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

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