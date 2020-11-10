شريف سامي: توفير لقاح كورونا سيستغرق أشهر الشتاء ومخاوف الإغلاق ما زالت قائمة

توقع شريف سامي رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي-مصر أن يقتصر التأثير الإيجابي للإعلان عن التوصل للقاح فيروس كورونا على أسواق المال وخاصة الأسهم التي تتفاعل بصورة سريعة مع الأخبار ولكن في مدى زمني قصير لا يتجاوز الأيام، مؤكدًا أن المخاوف الأهم ما زالت قائمة فيما يتعلق بتأثيرات الموجة الثانية للفيروس والإجراءات الاحترازية المترتبة عليها لحين الانتهاء من تصنيع وتوزيع اللقاح.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأوضح سامي أن هذه المرحلة ستستغرق عدة أشهر تتزامن مع موسم الشتاء، لافتًا إلى أن الأهم حاليًا هو آليات التعامل مع امتداد الآثار السلبية للموجة الأولى للفيروس وكذلك احتمالات تكرارها، بالإضافة إلى أن التباين الكبير في درجة العدوى والإصابة بين الدول قد يسفر عن تباين في درجة استجابة الشعوب لفاعلية اللقاح المكتشف، ومن ثم يجب التأكد من فاعليته بعد اختباره على نطاق واسع.

اضغط لتحميل العدد الحادي والسبعون من نشرة دوت الخليج

وأضاف: “الهاجس الرئيسي حاليًا يتعلق بمدى قدرة المؤسسات المالية والشركات على الصمود خلال الأشهر المقبلة في حال عودة الدول للإجراءات الاحترازية وعمليات الإغلاق، بعد المعاناة خلال موسمي الربيع والصيف الماضيين، ونفس الأمر ينطبق على حملة السندات والبنوك في مواجهة احتمالات تعثر العملاء وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات”.

وأكد سامي أن العالم ما زال يحبس أنفاسه خوفًا من الانخراط في إغلاق اقتصادي جديد، كما يطرح تساؤلات حول قدرة الدول والبنوك المركزية على تقديم تسهيلات وإعفاءات جديدة في ظل استمرار تعطل العديد من الأنشطة الاقتصادية المؤثرة مثل السياحة والتصدير واللوجيستيات.

وقال سامي: “علينا التعامل بتفاؤل حذر مع المصل الجديد خاصة أنه سيضيف عبئًا ماديًّا على مختلف الدول لتوفيره”.

الذهب سيسير عكس الاتجاه.. والبترول يترقب مؤشرات عودة النشاط الاقتصادي

ونصح سامي المستثمرين بعدم الانسياق وراء الصعود المؤقت لأسواق الأسهم التي دائمًا ما تتفاعل إيجابيًّا مع الأخبار السعيدة، لافتًا إلى أن أسواق الذهب تسير عكس الاتجاه في هذه الحالات مما يرجح هبوط الأسعار مؤقتًا على أثر الخبر، بينما يعبر أداء البترول عن طلب مشتق من درجة النشاط الاقتصادي وبالتالي سيتحرك في ضوء توقعات عودة النشاط للاقتصاد الحقيقي.

قدرة المؤسسات المالية والشركات على الصمود يعد الهاجس الأهم.. ومصر بعيدة نسبيًّا عن التأثيرات

وأكد سامي أن السوق المصرية تعتبر بعيدة بعض الشيء عن هذه التأثيرات في ظل عدم معاناتها من انتشار الفيروس مثل كثير من الدول التي بدأت تعود للإجراءات الاحترازية وعمليات الإغلاق، مؤكدًا أنه حتى مع زيادة أعداد المصابين يبقى الأهم هو درجة خطورة الإصابة والتي يترتب عليها الضغط على المنظومة الصحية.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج