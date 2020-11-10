ملف.. آمال اللقاح تنعش أسواق العالم

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مصر تستبشر بعدم العودة للإغلاق.. وتوقعات بارتفاع مؤثر في البورصة.. والجنيه يواصل الصعود
انتعشت أسواق المال العالمية وتراجعت أسعار الذهب التي غالبًا ما تصعد في التوترات والأزمات، مع الإعلان عن التوصل للقاح ضد فيروس كورونا بنسبة فاعلية تصل إلى 90%، والذي أعلنت عنه شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية، ورحبت به منظمة الصحة العالمية.
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وسيطر اللون الأخضر على المؤشرات الرئيسية في أسواق أمريكا وأوروبا وآسيا، فارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 2.95%، وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.17%، ويورو ستوكس 50 بنسبة 6.36%، وداكس بنسبة 4.94%، ونيكاي 0.36%.
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ومحليًّا.. توقع محللون أن تحافظ البورصة المصرية على صعودها اليوم، وسط ترقب للإعلان عن أي تطورات جديدة تخص الأسئلة الرئيسية الخاصة باللقاح الجديد وعلى رأسها الإنتاج والتوزيع والفاعلية لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. كما حافظ الدولار الأمريكي على رحلة هبوطه التدريجية أمام الجنيه المصري.
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وبالتزامن مع أخبار اللقاح، بشر وزير المالية الدكتور محمد معيط في حوار تليفزيوني مساء أمس بعدم وجود نية للعودة إلى الإغلاقات مرة أخرى، وقال إن الفترة المقبلة ستشهد المضي قدمًا في السداد الفوري لمستحقات المصدرين بجانب مراجعة الضريبة العقارية على المصانع.
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