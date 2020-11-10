المتحدة للإسكان تحقق 103.2 مليون جنيه أرباح مجمعة في 9 أشهر بانخفاض 19%

رنا ممدوح _ سجلت شركة المتحدة للإسكان والتعمير، تراجعاً في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 19% بأول تسعة أشهر من العام الجاري لتصل إلى 103.220 مليون جنيه، مقابل 127.394 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وارتفعت المبيعات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 182.374 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 131.176 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

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وصعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 123.617 مليون جنيه، مقابل 104.011 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت تكلفة المبيعات بأول تسعة أشهر من العام الجاري مبلغ 58.757 مليون جنيه، مقابل 27.165 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتراجعت صافي أرباح المتحدة للإسكان خلال نفس الفترة إلى 93.520 مليون جنيه، مقابل 114.874 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح بأول تسعة أشهر من العام الجاري 0.28 جنيه، مقابل 0.34 جنيه بالفترة المماثلة.

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