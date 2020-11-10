الليرة التركية تهبط 3.8% لتسجل 8.36 مقابل الدولار

بلومبرج _ تراجع سعر صرف الليرة التركية اليوم بنسبة 3.8 في المائة مقابل الدولار، ووفقا لبيانات وكالة “بلومبرج” فإن سعر الليرة بلغ 8.36 ليرة لكل دولار. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وعين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الليلة الماضية الوزير السابق لطفي ألوان ليكون وزيرا للخزانة والمالية خلفا لبراءت ألبيرق، صهر أردوغان، الذي استقال بشكل غير متوقع. اضغط لتحميل العدد الحادي والسبعون من نشرة دوت الخليج كما أقال أردوغان مؤخرا محافظ البنك المركزي المصري مراد أويصال وعين ناجي إقبال محافظا جديدا للبنك. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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