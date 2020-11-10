الذهب يرتد 1% بعد تراجعات حادة فور الإعلان عن لقاح كورونا

_ صعد الذهب واحدا في المائة اليوم بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة مع عودة التركيز إلى احتمال اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز النقدي لإنعاش اقتصاد عالمي لا يزال يعاني من تداعيات جائحة كوفيد-19.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وبحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش، قفز الذهب في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 1881.39 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 في المائة إلى 1878.70 دولار للأوقية.

اضغط لتحميل العدد الحادي والسبعون من نشرة دوت الخليج

وتراجعت الأسعار 5.2 في المائة أمس الاثنين بعدما قالت شركة فايزر الأمريكية إن لقاحها التجريبي لمرض كوفيد-19 تتجاوز نسبة فعاليته 90 في المائة استنادا لنتائج تجارب أولية.

وعلى الرغم من أن التفاؤل بشأن اللقاح عزز شهية المخاطرة فإن الضبابية لا تزال تخيم على تداعيات زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة وأوروبا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.2 في المائة إلى 24.12 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 868.45 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2484.67 دولار للأوقية.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج