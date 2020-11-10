عاجل.. البورصة المصرية تقفز قرب 3% احتفالا بلقاح كورونا

رنا ممدوح _ قفزت مؤشرات البورصة المصرية في الدقائق الأولى من جلسة اليوم احتفالا بظهور لقاح لفيروس كورونا المستجد. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.6%، ليتداول عند مستوى 11120 نقطة. اضغط لتحميل العدد الحادي والسبعون من نشرة دوت الخليج وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.21%، و2.61% على التوالي. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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