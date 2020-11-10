سي أي كابيتال تتراجع بأرباحها المجمعة 12.2% لتصل إلى 330.8 مليون جنيه في 9 أشهر

رنا ممدوح _ سجلت شركة سي أي كابيتال القابضة للإستثمارات المالية، تراجعاً في صافي الأرباح المجمعة، بنسبة 12.2%، في أول تسعة أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 330.775 مليون جنيه، مقابل 381.065 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وتراجعت إيرادات النشاط وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 1.519.939 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.723.161 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

اضغط لتحميل العدد الحادي والسبعون من نشرة دوت الخليج

وبلغت إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة 1.599.135 مليار جنيه، مقابل 1.787.686 مليار جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت سي أي كابيتال إجمالي مصروفات بأول تسعة أشهر من العام الجاري بمبلغ 1.165.698 مليار جنيه، مقابل 1.293.954 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فارتفعت صافي أرباح سي أي كابيتال إلى 191.751 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقابل 94.394 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وصعدت إجمالي إيرادات النشاط بأول تسعة اشهر من العام الجاري إلى 195.536 مليون جنيه، مقابل 65.462 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وسجل نصيب السهم الأساسي في الأرباح 0.173 جنيه، مقابل 0.085 جنيه بالفترة المناظرة.

وبلغت إجمالي محفظة التمويل 12.3 مليار جنيه بارتفاع 22% مقارنة بالعام السابق.

وسلطت الشركة الضوء على نتائج الأنشطة البنكية غير المصرفية وهي:-

التأجير التمويلي

فبلغ صافي الربح بعد الضرائب المحقق من عمليات التاجير التمويلي 196 مليون جنيه بانخفاض 4% مقارنة بالعام السابق.

وأبرمت كوربليس عقود جديدة بقيمة 3.7 مليار جنيه بارتفاع 4% مقارنة بالعام السابق.

وبلغ حجم محفظة التأجير القائمة 10.7 مليار جنيه بارتفاع 22% مقارنة بالعام السابق.

التمويل متناهي الصغر

بلغ صافي الربح بعد الضرائب المحقق من عمليات التمويل متناهي الصغر 91 مليون جنيه بارتفاع 8 % مقارنة بالعام السابق.

وبلغ إجمالي قروض التمويل متناهي الصغر 871 مليون جنيه في نهاية الفترة بارتفاع 33% مقارنة بالعام السابق.

وتم افتتاح 31 فرعا جديدا خلال التسعة اشهر من العام الجاري وبالتالي بلغ إجمالي عدد الفروع بنهاية الفترة 91 فرعاً.

التمويل العقاري

بلغ حجم محفظة عمليات التمويل العقاري 156 مليون جنيه بنهاية الفترة مقابل 90 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2020.

وفيما يخص أنشطة بنوك الاستثمار

فبلغ حجم الأصول المدارة 9.6 مليار جنيه بارتفاع 3% مقارنة بالعام السابق.

وبلغت الحصة السوقية من عمليات السمسرة 8.1% في نهاية الفترة، لتحتل سي آي كابيتال بذلك المرتبة الثانية بين شركات السمسرة في السوق المحلية.

وبلغت إيرادات خدمات الاستشارات المالية 24 مليون جنيه بانخفاض 65% مقارنة بالعام السابق.

وتعليقاً على أداء المجموعة خلال فترة التسعة أشهر من عام 2020 قال مجلس إدارة الشركة :” بينما يوشك العام الحالي الملئ بالتحديات غير المسبوقة على الانتهاء، تعكس نتائجنا قوة وتنوع نموذج عمل المجموعة”.

وتابعت:” ارتفع إجمالي محفظة التمويل للمجموعة بشكل ملحوظ بمعدل نمو قدرة 22% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 12.3 مليار جنيه، وبلغ صافي دخل الفائدة 614 مليون جنيه بارتفاع 9% مقارنة بالعام السابق”.

وانخفض صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية بواقع 15% مقارنة بالأداء القوي الذي شهدته المجموعة بالعام السابق ليصل إلى 287 مليون جنيه.

ويرجع انخفاض صافي الربح بشكل رئيسي إلى تحديات السوق التي أثرت على معدل نمو عمليات السمسرة وأنشطة بنوك الاستثمار، بالإضافة للخسائر المتوقعة من مبادرات المشروعات الجديدة التي تتسم بتسارع معدلات النمو.

وشهد الربع الثالث من عام 2020 عدد من التطورات التشغيلية الإيجابية، حيث استفادة المجموعة من تحسن الظروف الاقتصادية في ضوء تخفيف الإجراءات الإحترازية والتحسن التدريجي في أنشطة الأعمال، مما أتاح للمجموعة دعم مشروعاتها القائمة وتطوير مبادرات النمو الاستراتيجي .

وارتفعت عقود التاجير التمويلي الجديدة لتصل إلى 3.7 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من عام 2020، لتتجاوز العقو المبرمة العام السابق بواقع 4%.

ارتفعت القروض القائمة لريفي الذراع المسئول عن عمليات التمويل المتناهي الصغر، لتصل إلى أعلى مستوياتها محققة 871 مليون جنيه، في حين بلغت عمليات المجموعة للتمويل العقاري نقطة التعادل في أقل من 13 شهرا من اطلاق عملياتها.

ولفتت الشركة أنه في ظل هذا الزخم الاقتصادي القوى والمركز المالي الجيد، نحن على ثقة تامة بأن المجموعة على المسار الصحيح في ظل خطة التوسعات الحالية التي تهدف إلى تحقيق أفضل استفادة من بدء تحسن السوق.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج