أنور فوزي رئيسا لمصلحة الضرائب العقارية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري قرارًا بتعيين أنور فوزي رئيسًا لمصلحة الضرائب العقارية لمدة عام، خلفاً لمحيي جهلان.

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وأعطى الدكتور محمد معيط وزير المالية، توجيهاته لرئيس مصلحة الضرائب العقارية الجديد، بالاستمرار فى تنفيذ برنامج تطوير منظومة العمل بالضرائب العقارية؛ لضمان جودة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمة، على ضوء التجارب الدولية المتميزة، وتوطين الخبرات التكنولوجية التى تُسهم فى تيسير سداد قيمة الضريبة العقارية المستحقة على المواطنين وفقًا للقانون بأى مقر بعيدًا عن أى تكدس، من خلال الإسراع بربط «المأموريات» آليًا، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة.

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وأكد على ضرورة التركيز على الارتقاء بالعنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لضمان نجاح عملية التحديث الشامل لمنظومة الضريبة العقارية، من خلال إرساء دعائم العمل بروح الفريق الواحد؛ إدراكًا للمسئولية الوطنية، وتحقيقًا للمستهدفات فى وقت قياسي.

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