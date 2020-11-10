المؤسسات الأجنبية الأكثر شراء بالبورصة.. والتجاري الدولي يصعد 2.3%

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات الأجنبية، واحتفالا بفعالية لقاح شركة فايزر للأدوية.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.55%، ليتداول عند مستوى 11115 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 2.32% ليتداول عند مستوى 65.17 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.05%، و2.4% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 309.265 مليون جنيه على 144 شركة من خلال 7577 عملية.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 44.814 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 59.691 مليون جنيه، مقابل 14.877 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 5.837 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 9.775 مليون جنيه، مقابل 3.938 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 50.651 مليون جنيه، منها 50.551 مليون جنيه للمؤسسات، و100.755 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم أوراسكوم للتنمية مصر قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 18.77%، تلاه سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 10%، ثم سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 9.53%.

في حين تراجع سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بنسبة 1.23%، ثم الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 0.43%.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 120 شركة مقابل تراجع شركتان في حين لم تتغير أسعار 22.

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