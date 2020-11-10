الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوى في 8 أشهر بفعل لقاح كورونا

_ حومت الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوى في ثمانية أشهر اليوم بدعم من تفاؤل حيال مؤشرات على تحقيق تقدم كبير في تطوير لقاح لكوفيد-19 على الرغم من أن المخاوف المتعلقة بحجم الضرر الاقتصادي الناتج عن الجائحة حدت من المكاسب.

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وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 في المائة بحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش بعدما ارتفع أربعة في المائة في الجلسة السابقة إثر إعلان شركة فايزر الأمريكية للأدوية أن لقاحها لمرض كوفيد-19 الذي تصنعه مع شريكتها الألمانية بيونتك تتجاوز نسبة فعاليته 90 في المائة في الوقاية من المرض.

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وكانت قطاعات البنوك والسفر والترفيه والطاقة من بين الأكثر ارتفاعا في المعاملات المبكرة بعد مكاسب تجاوزت سبعة في المائة أمس الاثنين.

وبالنسبة لأسهم الشركات، انخفض سهم أديداس الألمانية لصناعة الملابس الرياضية 2.2 في المائة على الرغم من إعلان الشركة أنها تتوقع عودة مبيعاتها للنمو في الصين خلال الربع الأخير من العام.

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