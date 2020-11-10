سعر الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويفقد حتى قرشين

شاهندة إبراهيم – واصل الدولار تراجعه أمام الجنيه، لليوم الرابع على التوالي، وانخفض بنحو قرش إلى قرشين في مجموعة واسعة من البنوك، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء.

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وتراجع سعر صرف الدولار بواقع قرشًا واحدًا في بنكي الأهلي المصري ومصر، إلى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، بدلًا من 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع بالأمس.

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وفي بنوك قناة السويس والأهلي الكويتي والعربي الإفريقي الدولي، تراجع الدولار قرشًا واحدًا، إلى 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، في مقابل 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع بإغلاق الإثنين.

وأيضًا في بنك عوده، فقد الدولار قرشين، مسجلًا 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

بينما استقر الدولار لدى كل من: البنك التجاري الدولي وإتش إس بي سي والإسكندرية، عند مستويات الأمس مسجلًا 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، كما ثبت في بنكي التعمير والإسكان وبلوم عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

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