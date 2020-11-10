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وفاة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات عن 65 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا

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وكالات _ أعلنت الرئاسة الفلسطينية الثلاثاء وفاة أمين سر منظمة التحرير وكبير المفاوضن الفلسطينيين صائب عريقات عن 65 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. وكان عريقات يعالج في مستشفى “هداسا عين كارم” الإسرائيلي بعد تدهور صحته.

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وأكد عضو كبير في حركة فتح، أقوى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، الخبر في وقت لاحق.

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وكان صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين في محادثات السلام مع إسرائيل التي توسطت فيها الولايات المتحدة وانهارت في 2014. كما كان أمينا عاما لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضوا بحركة فتح.

وقد أعلن مستشفى “هداسا عين كارم” الإسرائيلي في القدس حيث كان يتلقى العلاج تدهور صحة عريقات، واصفا حالته بأنها “حرجة”.

وكان عريقات المصاب بتليف رئوي، خضع لعملية زرع رئة في مستشفى بالولايات المتحدة عام 2017 قبل استئناف أنشطته.

وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني أعطى تعليمات بتوفير العناية الطبية اللازمة لعريقات في المستشفيات الأردنية في حال احتاج الأمر لذلك.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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