التجاري وفا بنك يطلق خدمة WhatsApp for business للتواصل مع العملاء

أطلق التجاري وفا بنك إيجيبت، خدمة WhatsApp for business، والتي تتيح سهولة التواصل والتفاعل المستمر مع العملاء من خلال تطبيق WhatsApp، حيث يقوم فريق متخصص بتلقي الاستفسارات وتقديم المساعدة للعملاء في أي وقت وعلى مدار الأسبوع.

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وذكر بيان صادر اليوم، أن التجاري وفا بنك إيجيبت يستهدف إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني من خلال قنوات رقمية متعددة، حيث يوفر خدمة سداد الفواتير عبر ماكينات الصراف الآلي وإتاحة خاصية البطاقات اللاتلامسية والتي تيسر من خدمات الدفع بطرق آمنة، كما بعمل على إصدار بطاقة الدفع الوطنية ميزة.

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وقال عبد الرفيع الهاشمي، رئيس قطاعي التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتجاري وفا بنك إيجيبت، إن البنك حريص على تحقيق استراتيجية التحول الرقمي، ويعطي لها أولوية، إيمانا بأهمية التغيير التكنولوجي ودوره الفعال في تحسين الكفاءة وتطوير الأداء.

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