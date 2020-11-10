مال وأعمال

الأسهم المصرية الأكثر صعودا بعد الإعلان عن لقاح فعال ضد كورونا

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رنا ممدوح _ حققت أسهم 18 شركة مقيدة بالبورصة المصرية مكاسب تتخطي 5 % تزامناً مع صعود مؤشرات البورصة احتفالا بالإعلان عن لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد.

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وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 2.35% ليتداول عند مستوى 11092 نقطة.

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وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.25%، و2.49% على التوالي.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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