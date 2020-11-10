الأسهم المصرية الأكثر صعودا بعد الإعلان عن لقاح فعال ضد كورونا

رنا ممدوح _ حققت أسهم 18 شركة مقيدة بالبورصة المصرية مكاسب تتخطي 5 % تزامناً مع صعود مؤشرات البورصة احتفالا بالإعلان عن لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 2.35% ليتداول عند مستوى 11092 نقطة. اضغط لتحميل العدد الحادي والسبعون من نشرة دوت الخليج وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.25%، و2.49% على التوالي. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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