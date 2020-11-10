معهد الخدمات المالية يتعاقد مع دراسات البورصة الإسباني لمنح درجة الماجستير في الأسواق المالية

رنا ممدوح _ وقع الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية- الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية- وألفارو مارتينيز المدير التنفيذي لمعهد دراسات البورصة IEB الإسباني، والمدعوم من بورصة مدريد إتفاقاً للإشتراك في تنفيذ و منح درجة الماجستير في الأسواق المالية مع التركيز على المواد المرتبطة بالمشتقات المالية.

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وجرت مراسم توقيع الاتفاق بين الطرفين عبر تقنية الفيديو كونفرانس بقيام الجانب المصرى بالتوقيع على نسخة من الاتفاق في القرية الذكية وبحضور رامون جيل كاساريس سفير دولة إسبانيا بجمهورية مصر العربية والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة، تزامناً مع قيام الجانب الأسباني بالتوقيع في مقر معهد دراسات البورصة IEB بمدريد وبحضور ْعمر سليم سفير مصر بدولة أسبانيا.

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وقال عمران في بيان صادر عنه، إن درجة الماجستير في الأسواق المالية التي سيمنحها المعهدان المصرى والإسباني تنفذ لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وتحظى بالشراكة العلمية من جانب كل من مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالمملكة المتحدة LSE وجامعة Wharton بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والجامعة الصينية في هونغ كونغ.

وسيتم تنفيذها من خلال فريق من المحاضرين الدوليين داخل قاعات تدريب معهد الخدمات المالية بالقرية الذكية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الرقابة المالية تعمل على الإنتهاء من تنفيذ محاور إستراتيجياتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022 وفقاً للجدول الزمني المحدد وتبعاً لسياسات الواردة بكل محور من محاورها العشرة، ومنها على سبيل المثال محور التدريب والثقافة المالية، وقد قطع الهيئة شوطاً كبيراً في هذا الإتجاه وتوقيع إتفاق اليوم هو إستكمال لتنفيذ هذا المحور والذي يرتكز على التدريب وتنمية المهارات لدى العاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأضاف عمران أن درجة الماجستير في الأسواق المالية والمتخصص في المشتقات المالية التى يمنحها معهد دراسات البورصة الاسبانى IEB تحتل درجة التصنيف الأول في أسبانيا.

ونوه أنه يعد من أفضل عشرة برامج للماجستير بالقارة الأوربية، لذلك كان الحرص على أن يتضمن برنامج الماجستير زيارة الطلبة المصريين إلى اسبانيا لمدة 15 يوم في نهاية البرنامج لعرض المشروع البحثي للتخرج وزيارة العديد من المؤسسات المالية غير المصرفية لأخذ جرعة تدريبية عملية تتوافق مع الدراسة النظرية.

وأشار رئيس الهيئة أن برنامج الماجستير في الأسواق المالية يهدف نحو تزويد المشاركين به بمعرفة واسعة ومهنية بجميع مجالات الأسواق المالية، مع التركيز في نفس الوقت على إعدادهم لبيئة العمل من خلال العديد من المحاضرات والحالات والعروض التقديمية واستخدام Bloomberg ومحاكات التداول المختلفة.

وقد ثمن السفير الإسبانى تلك الخطوة الى ستزيد من التعاون بين السوقين المصرى والأسبانى في نشاط الخدمات المالية غير المصرفية وزيادة تبادل الخبرات البشرية المؤهلة للعمل في أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية بين السوقين.

وقد أكد على أن معهد دراسات البورصة بمدريد من أفضل الأكاديميات التعليمية في هذا المجال ولها سمعة دولية كبيرة.

وفى ذات السياق رحب عٌمر سليم سفير مصر في دولة اسبانيا بتوقيع الإتفاق الذى أخذ أكثر من ستة اشهر من النقاش والتباحث بين الجانبين، معربا عن تطلعه لتنفيذ الإتفاق في أسرع وقت واستقبال اول دفعة من طلبة الماجستير بمدريد بحلول بداية عام 2022 كما هو مخطط له.

كما أعرب ألفارو مارتينيز المدير التنفيذي لمعهد دراسات البورصة IEB عن تطلعه هو الآخر لتفعيل الاتفاق في مارس المقبل.

وعن سعادته بهذا الاتفاق التاريخي للمعهد وثقته في قدرات إدارة معهد الخدمات المالية في إنجاح هذا البرنامج والترويج له في مصر و دول الشرق الأوسط خلال الفترة القادمة.

وأوضح هشام رمضان المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية بأن برنامج الماجستير في الأسواق المالية قد صمم لمرحلة الدراسات العليا بشكل أساسي، ويستهدف ذوي الخبرات المالية التمويلية والإستثمارية وأيضاً أولئك المتعمقين في مجال الرياضيات، أو الذين يتطلعون إلى التغيير في مجال عملهم الحالي إلى عالم التمويل.

ولفت أن مدة البرنامج التعليمي 12 شهرًا بما يعادل حوالي 500 ساعة محاضرات تبدأ من مارس 2021 إلى فبراير 2022، ويتسم البرنامج التعليمى بالمزج بين التعليم وجهًا لوجه في مقر معهد الخدمات المالية FSI في القاهرة من خلال محاضرين من المعهد الأسباني (IEB) نسبة 80% من إجمالي البرنامج، بالإضافة إلى 20% من البرنامج سيتم تدرسيها عن بُعد (عبر خاصية الفيديو كونفرانس).

كما أضاف بأن معهد الخدمات المالية إستطاع التفاوض بنجاح وبدعم من هيئة الرقابة المالية مع المعهد الإسباني لتنفيذ البرنامج بنصف تكلفته في إسبانيا مما سيجعله متاحاً لعدد أكبر من الدارسين والراغبين في الحصول على درجة الماجستير في الأسواق المالية.

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