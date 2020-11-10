رواد النيل: المبادرة تسهم في بناء الكوادر المؤهلة لتقديم خدمات تطوير الأعمال في مصر

أكد الدكتور أحمد حسني، مدير برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية، أن المبادرة تسهم في بناء الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم خدمات تطوير الأعمال في مصر من خلال تقديم العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية في مختلف المجالات وللعديد من الجهات من بينها البنوك ومراكز الشباب.

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وقال حسني في تصريحات له إن مبادرة رواد النيل تفخر بأنها خرجت أكثر من 152 أخصائي تطوير أعمال، بينهم 112 أخصائي تطوير أعمال وموظفي كول سنتر في نحو 12 بنكا المشاركين في المبادرة ، بالإضافة إلى 31 أخصائي تطوير أعمال تابعين لوزارة الشباب والرياضة و9 أخصائيين تطوير أعمال تابعين لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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وأضاف مدير برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل أن إعداد أخصائي تطوير أعمال يمر ب 8 مراحل رئيسية، تتمثل المرحلة الأولى في وضع معايير ترشيح لوظيفة أخصائي تطوير الأعمال، ثم مرحلة الاختبارات السلوكية والفنية تعقبها مرحلة المقابلات الشخصية لاختيار الاخصائيين.

وأوضح أن المرحلة الرابعة تتمثل في توفير برنامج شهادة أخصائي تطويرالأعمال الذي يتجاوز 144 ساعة تدريبية، ثم المرحلة الخامسة برنامج إبدأ وحسن مشروعك ثم برنامجي حل المشكلات والأرشاد ومدته 40 ساعة والمرحلة السابعة برنامج قضايا رئيسية لتطوير الأعمال والخامسة برنامج خدمات التمويل غير البنكية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ومدته 40 ساعة.

وأشار الدكتور أحمد حسني إلى أن 12 بنكا تشارك في انتشار مراكز تطوير الأعمال من خلال 28 مركزا في 16 محافظة، وتم إنشاء وتشغيل عدد 24 مركزا لتطوير الأعمال منها، بينما هناك مركزا تابع لجهاز تنمية المشروعات تحت التجهيز وعدد 3 مراكز تحت الإنشاء منها إثنين تابعة لبنك ناصر ومركزا تابع لبنك التنمية الصناعية.

وأوضح أن البنك الأهلي قام بإنشاء 4 مراكز تطوير أعمال، وبنوك مصر والقاهرة وناصر 3 مراكز لكل منها، و6 بنوك هي قطر الوطني- الأهلى والمصري لتنمية الصادرات وقناة السويس والتعمير والاسكان والبنك الزراعي بواقع مركزين لكل بنك ثم بنوك التجاري وفا والتمية الصناعية ومشاريع مصر بواقع مركز لكل منها.

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