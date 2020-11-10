أرباح إعمار مولز الإماراتية تتراجع 66% إلى 586 مليون درهم في 9 أشهر

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وكالات _ تراجعت الأرباح الصافية لشركة إعمار مولز المدرجة بسوق دبي المالي بنسبة 66% لتصل الى 586 مليون درهم في فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع ارباح بنحو 1.7 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام السابق.
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ويعزى تراجع الأرباح الى تراجع إيرادات التأجير بنسبة 27% لتصل الى نحو 2.5 مليار درهم بالإضافى الى ارتفاع المصروفات البيعية و التسويقية بنسبة 16% الى 438 مليون درهم في الفترة ذاتها.
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وأوضحت شركة إعمار مولز في بيانها أنها استطاعت تحقيق هذه الأرباح على الرغم من من التحديات التي واجهتها مع تفشي دائحة كورونا، متوقعة أن يكون أداء الربع الرابع إيجابيا مع عودة الإقبال الى طبيعته تدريجياً واقتراب موسم الأعياد.
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