نوفاك: من السابق لأوانه مناقشة تغييرات لاتفاق أوبك+

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_ أوردت وكالة أنباء إنترفاكس أن ألكسندر نوفاك، الذي نال موافقة المشرعين الروسيين لتولي منصب نائب رئيس الوزراء، قال يوم الثلاثاء إنه من السابق جدا لأوانه الحديث عن تغييرات محتملة لاتفاق أوبك+ بشأن تخفيضات النفط.
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ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+، وهي مجموعة غير رسمية من المنتجين تضم أوبك وروسيا وحلفاءهما، في 17 نوفمبر.
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