راميدا تنمو بأرباحها المجمعة 1.18 مرة لتصل إلى 68.2 مليون جنيه في 9 أشهر

رنا ممدوح _ حققت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا، نموا في صافي الأرباح المجمعة بمقدار 1.18 مرة، في أول تسعة أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 68.168 مليون جنيه، مقابل 31.144 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وصعدت الإيرادات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 672.858 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 619.459 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

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وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 317.148 مليون جنيه، مقابل 263.349 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت تكلفة الإيرادات بأول تسعة أشهر من العام الجاري مبلغ 355.709 مليون جنيه، مقابل 356.110 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح الأساسي والمخفض 0.0893 جنيه، مقابل 0.0411 جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فارتفعت صافي أرباح راميدا خلال الفترة يناير – سبتمبر 2020 إلى 69.193 مليون جنيه مقابل 31.970 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

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