المفوضية الأوروبية: استغلال أمازون بيانات البائعين انتهاك لقواعد المنافسة

وكالات _ أكدت المفوضية الأوروبية اليوم، أن استغلال شركة أمازون العملاقة لبيانات بائعين مستقلين لمصلحتها الخاصة ينتهك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

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وكانت المفوضية فتحت تحقيقا بحق عملاق تجارة التجزئة عبر الإنترنت في يوليو من العام الماضي. وتبيع أمازون البضائع مباشرة، لكنها تستضيف أيضا تجارا يستخدمون المنصة لبيع منتجاتهم.

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وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية مارجريت فيستاجر :”نحن لا نعترض على نجاح أمازون أو حجمها”، مؤكدة أن أسلوب عمل الشركة هو الذي يثير القلق.

أظهرت النتائج الأولية للتحقيق أن الأسلوب الذي تستغل به الشركة بيانات الشركات الصغيرة لتقييم أحدث توجهات وأنماط التسوق تمنح أمازون ميزة تنافسية بصورة غير عادلة.

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