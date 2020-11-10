لوفتهانزا تتطلع إلى جمع نصف مليار يورو بطرح سندات قابلة للتحويل

وكالات _ أعربت شركة “لوفتهانزا” عن تطلعها لجمع ما يقرب من نصف مليار يورو من سندات قابلة للتحويل، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه للتغلب على تداعيات أزمة جائحة كورونا التي تسببت في خسائر فادحة لشركات الطيران.

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وأعلنت الشركة في مذكرة لحملة الأسهم أنها تطرح سندات تستحق عام 2025 بقيمة نحو 525 مليون يورو (620 مليون دولار).

وأوضحت الشركة أن السندات ستكون قابلة للتحويل إلى أسهم جديدة أو أسهم مسجلة حاليا للشركة.

وفي ظروف معينة، سيكون متاحا للمستثمرين الحصول على دفعات بداية من ديسمبر 2023.

وأوضحت الشركة أنها تطرح السندات بفوائد تتراوح بين 25ر2 و75ر2% سنويا، تدفع نصف سنويا على شكل متأخرات.

وتزايدت خسائر لوفتهانزا في الربع الثالث إلى ما يقرب من ملياري يورو، بالتزامن مع فرض المزيد من القيود في أنحاء أوروبا للسيطرة على موجة التفشي الثانية لفيروس كورونا.

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