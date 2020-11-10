البورصة تختتم التعاملات أعلى 11000 نقطة تفاؤلا بلقاح فيروس كورونا

رنا ممدوح _ اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، على ارتفاع جماعي بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات الأجنبية، احتفالا بظهور لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.2%، وأغلق عند مستوى 11077 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 1.87%، وأغلق عند مستوى 64.88 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.07%، و2.3% على التوالي.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.808.516 مليار جنيه على 186 شركة من خلال 54991 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 140 شركة مقابل تراجع 26 في حين لم تتغير أسعار 20.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 138.591 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 139.659 مليون جنيه، مقابل 1.068 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 132.809 مليون جنيه، منها 92.872 مليون جنيه للأفراد، و39.937 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بمبلغ 5.781 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 15.601 مليون جنيه، مقابل 9.819 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واستحوذ المصريون على نسبة 77.08% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على16.51% والعرب على 6.41% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 34.54% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.45%.

وتصدر سهم أوراسكوم للتنمية مصر قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 16.81%، تلاه سهم العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير بنسبة 10%، ثم سهم العربية لاستصلاح الاراضي بنسبة 9.97%.

في حين تصدر سهم القاهرة للخدمات التعليمية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.61%، تلاه سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة 4.82%، ثم سهم بنك قناة السويس بنسبة 1.92%.

قال محمد إسماعيل رئيس قسم التحليل الفني بشركة جذور لتداول الأوراق المالية، إن البورصة واجهت قوى بيعية كثيفة عند اختبار مستوى المقاومة 11125 نقطة دفعتها لتقليص مكاسبتها التي حققتها احتفالا بظهور لقاح ضد كورونا.

وتوقع إسماعيل أن تتجة مؤشرات البورصة للتحرك عرضياً على المدى القصير، مستهدفه اختبار مستوى الدعم 10800 نقطة، لترتد باتجاه صاعد نحو قمة جديدة.

وأوضح، أن التقلبات التي شهدتها أسواق المال بالفترة الأخيرة من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية والتي انتهت بفوز المرشح جوبايدن، وأيضاً ظهور الموجة الثانية لفيروس كورونا وخروج لقاح فعال ضد كوفيد -19 سبب ضبابية بسيناريوهات المستثمرين.

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