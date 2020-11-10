المشاط: 5.3 مليار دولار قيمة محفظة التمويلات الجارية بين مصر والبنك الدولي

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بكر بهجت _ كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن المحفظة الجارية بين مصر والبنك الدولي تبلغ قيمتها 5.3 مليار دولار، موزعة على 9 قطاعات رئيسية.
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وأضافت خلال المؤتمر الذي تعقده الآن، أن قطاع الإسكان والصرف الصحي يستحوذ على النصيب الأكبر من التمويلات المقدمة بقيمة 1.850 مليار دولار، يليه قطاع التضامن الاجتماعي بنحو 900 مليون دولار، ثم قطاع النقل بنحو 600 مليون دولار.
ولفتت المشاط إلى أن هناك تركيز كبير على التمويلات التنموية والتي تكون بفائدة أقل ولا تمثل ضغوط مالية على الحكومة، وبما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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