الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ومتوسط البيع يسجل 15.69 جنيه

شاهندة إبراهيم – واصل متوسط سعر الدولار التراجع أمام الجنيه في تعاملات اليوم الثلاثاء، وانخفض بنحو 0.84 قرشا، ليبلغ 15.5994 جنيه للشراء و15.6994 جنيه للبيع، في مقابل 15.6078جنيه للشراء و 15.7078 جنيه للبيع، أمس الإثنين، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

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وتراجع سعر صرف الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر قرشا واحد، في تعاملات اليوم، ليتراجع إلى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، بدلًا من 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع بالأمس.

وفي بنوك قناة السويس والأهلي الكويتي والعربي الإفريقي الدولي وبلوم والتعمير والإسكان، تراجع الدولار قرشًا واحدًا، إلى 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، في مقابل 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع بإغلاق الإثنين.

فيما تراجع الأخضر قرشين في بنك عوده، مسجلًا 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

بينما استقر الدولار لدى كل من: البنك التجاري الدولي وإتش إس بي سي والإسكندرية، عند مستوى الأمس مسجلًا 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

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