وفيات كوفيد-19 في أوروبا في طريقها لتجاوز 300 ألف مع اقتراب الشتاء

_ من المتوقع أن يتجاوز عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 في أوروبا 300 ألف، بحسب إحصاء لرويترز يوم الثلاثاء، وتساور المخاوف السلطات من أنه على الرغم من انتعاش الآمال في لقاح جديد، فإن الوفيات والإصابات ستواصل الارتفاع مع اقتراب الشتاء في أوروبا.

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وفي الوقت الذي لا يزيد فيه سكان أوروبا عن 10 بالمئة فقط من سكان العالم، فإن إجمالي الإصابات بها يمثل نحو ربع إجمالي الإصابات البالغ عددها 50.7 مليون إصابة والوفيات البالغة 1.2 مليون وفاة على مستوى العالم، حتى أن مستشفياتها المجهزة تجهيزا جيدا أصبحت تعاني من الإجهاد.

وبعد تحقيق بعض النجاح في السيطرة على الجائحة عبر إجراءات عزل عام على نطاق واسع في وقت سابق من هذا العام، فإن الأعداد في زيادة منذ الصيف، وأمرت الحكومات بسلسلة إجراءات جديدة للحد من التواصل الاجتماعي.

وبلغ إجمالي الحالات المعلن عنها في أوروبا بشكل عام حوالي 12.3 مليون إصابة و295 ألف وفاة.

وخلال الأسبوع الماضي، شهدت معدلا بلغ 280000 حالة يوميا، بزيادة 10 بالمئة عن الأسبوع السابق، وهو ما يزيد قليلا عن نصف جميع الإصابات الجديدة التي تم الإعلان عنها على مستوى العالم.

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