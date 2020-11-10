وكالة فيتش تثبت التصنيف الائتماني لأرامكو السعودية وتغير النظرة المستقبلية إلى سلبية

سي إن بي سي _ ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لشركة أرامكو السعودية عند (A) لكنها عدلت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وقالت الوكالة إن تغيير النظرة المستقبلية لعملاق النفط السعودي إلى سلبية قاده تعديل مماثل للنظرة المستقبلية للمملكة. وتقدر فيتش أن إنتاج أرامكو السعودية من السوائل سينخفض 7% على أساس سنوي في 2020 ثم يتعافى تدريجيا في 2021-2022 ، مشيرة إلى أن أرامكو عرضة بشكل أكبر لمخاطر التحول في الطاقة مقارنة بشركات النفط الكبرى، وخصوصا في أوروبا. اضغط لتحميل العدد الحادي والسبعون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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