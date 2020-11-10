المركزي اللبناني يعتزم طرح عملة رقمية في 2021

العربية نت _ قال محافظ “مصرف لبنان المركزي” رياض سلامة، إن البنك يعتزم طرح عملة رقمية العام المقبل لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي والتحول إلى نظام غير نقدي.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

كما حث، سلامة البنوك على البدء في إعادة الهيكلة، بما في ذلك زيادة رأس المال بنسبة 20%، وفقاً لوكالة “بلومبيرج”.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام الحكومية اللبنانية عن سلامة قوله: إن “لبنان لا يملك أي موارد طبيعية وعلينا الاحتفاظ بالذهب لأن رصيده يمكن تصفيته في الأسواق الخارجية، إذا واجهنا أزمة مصيرية حتمية”.

وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال، حسان دياب، قد جدد رفضه إلغاء الدعم والتركيز على ترشيده للمواد الغذائية والدواء والطحين والمحروقات، بحسب ما ورد في موقع رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية على تويتر.

جاء كلامه خلال ترؤسه في وقت سابق، اجتماعا ناقش الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعمل شركة ألفاريز للتدقيق المالي الجنائي لمصرف لبنان.

وكان صحيفة “إندبندنت” البريطانية قد حذرت من أنّ لبنان يواجه خطر “كارثة الفقر” الشتاء المقبل، بعدما بات رفع الدعم مسألة وقت، إثر فقدان “المصرف المركزي” قدرته على تمويل الدواء والمحروقات والقمح، مع بلوغ احتياطي العملات الأجنبية مرحلة حرجة.

اضغط لتحميل العدد الحادي والسبعون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج