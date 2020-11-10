إيطاليا تسجل 35098 إصابة جديدة و580 وفاة بفيروس كورونا

_ قالت وزارة الصحة الإيطالية يوم الثلاثاء إنه تم تسجيل 35098 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ارتفاعا من 25271 يوم الاثنين.

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وسجلت الوزارة أيضا 580 وفاة بكوفيد-19 الذي يتسبب فيه الفيروس في مقابل 356 في اليوم السابق. وهذا هو أكبر عدد للوفيات اليومية منذ 14 أبريل عندما توفي بالمرض في ذلك اليوم 602 شخص حين كانت البلاد بالكامل خاضعة لإجراءات العزل العام في الموجة الأولى من الجائحة بإيطاليا.

وأضافت الوزارة أنه جرى عمل 217758 مسحة على مدار الساعات الأربع والعشرين المنصرمة مقابل 147725 يوم الأحد و191144 يوم الاثنين.

ووصل عدد الوفيات بكوفيد-19 إلى 42330 منذ سُلطت الأضواء على التفشي في فبراير شباط. وجرى تسجيل حوالي 995463 إصابة.

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