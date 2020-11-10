بريطانيا تسجل 532 وفاة جديدة بكورونا في أكبر زيادة يومية منذ مايو

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_ أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 532 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، وهي أعلى زيادة يومية منذ مايو .
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وهذه أكبر زيادة يومية في عدد الوفيات منذ تسجيل 614 حالة في 12 من مايو .
وسجلت السلطات 194 حالة وفاة يوم الاثنين، وربما تعكس أرقام يوم الثلاثاء إدراج وفيات تأخر تسجيلها في العطلة الأسبوعية.
وسجلت السلطات 20412 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء بانخفاض طفيف عن يوم الاثنين الذي شهد تسجيل 21350 حالة.
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