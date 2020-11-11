أرباح توشيبا اليابانية تتراجع 64% في الربع الثاني بسبب الجائحة

_ أعلنت توشيبا كورب اليابانية يوم الأربعاء انخفاض أرباح التشغيل الفصلية 64 بالمئة، إذ تعاني المجموعة الصناعية من تداعيات جائحة كوفيد-19.

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وبلغت أرباح التشغيل في الربع الثاني المنتهي في سبتمبر 15.75 مليار ين (149.84 مليون دولار)انخفاضا من 44.23 مليار ين في نفس الفترة قبل عام.

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يأتي ذلك بالمقارنة مع متوسط توقعات خمسة محللين في استطلاع أجرته رفينيتيف لأرباح 23.30 مليار ين.

وأبقت توشيبا على توقعاتها لأرباح العام بأكمله، والذي ينتهي في مارس، عند 110 مليارات ين بانخفاض 15.7 بالمئة عنها قبل عام.

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