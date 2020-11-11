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_ أعلنت توشيبا كورب اليابانية يوم الأربعاء انخفاض أرباح التشغيل الفصلية 64 بالمئة، إذ تعاني المجموعة الصناعية من تداعيات جائحة كوفيد-19.
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وبلغت أرباح التشغيل في الربع الثاني المنتهي في سبتمبر 15.75 مليار ين (149.84 مليون دولار)انخفاضا من 44.23 مليار ين في نفس الفترة قبل عام.
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يأتي ذلك بالمقارنة مع متوسط توقعات خمسة محللين في استطلاع أجرته رفينيتيف لأرباح 23.30 مليار ين.
وأبقت توشيبا على توقعاتها لأرباح العام بأكمله، والذي ينتهي في مارس، عند 110 مليارات ين بانخفاض 15.7 بالمئة عنها قبل عام.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرباح توشيبا اليابانية تتراجع 64% في الربع الثاني بسبب الجائحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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