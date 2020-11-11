الأسهم اليابانية تغلق عند قمة 29 عاما مع استمرار تزايد آمال اللقاح

_ صعدت الأسهم اليابانية عند مرتفع جديد في 29 عاما، إذ لا زال المستثمرون يأملون في تعاف عالمي سريع من جائحة كوفيد-19 بدعم من تطورات تتعلق باللقاح.

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وأغلق المؤشر نيكي القياسي على زيادة 1.78% عند 25349.6 نقطة، مسجلا أعلى مستوى عند الإغلاق منذ يونيو 1991.

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كما واصل المؤشر المكاسب للجلسة السابعة على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ أكتوبر 2019.

وربح المؤشر Topix الأوسع نطاقا 1.66% ليسجل 1723.65 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من فبراير شباط. وساد الارتفاع جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو باستثناء ثلاثة.

وإلى جانب التفاؤل الذي أعقب إعلان شركة صناعة الأدوية الأمريكية فايزر يوم الاثنين أن نتائج تجاربها الأولية أظهرت أن اللقاح التجريبي لكوفيد-19 فعال بأكثر من 90% ، قال محللون إن الأسهم اليابانية تدعمت بنتائج أعمل إيجابية لشركات وانحسار الضبابية السياسية في الولايات المتحدة.

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