علي بابا الصينية تجني 56 مليار دولار من مبيعات يوم العزاب

_ قالت مجموعة علي بابا الصينية، إن الطلبيات عبر مواقعها للتجارة الإلكترونية خلال موجة الشراء في يوم العزاب تجاوزت 56 مليار دولار بحلول صباح يوم الأربعاء، إذ اشترى المستهلكون نحو 16 مليون سلعة خاضعة لخصم.

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وهذا اليوم هو أكبر مناسبة للمبيعات في العالم، إذ يتخطى الجمعة السوداء واثنين الإنترنت في الولايات المتحدة مجتمعين، ويمتد على مدى أربعة أيام هذا العام.

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ومن المرجح أن يكون هذا الأداء نبأ طيبا لمجموعة علي بابا القابضة بعد أسبوع من خسارتها نحو عشرة بالمئة من قيمتها السوقية إثر سحب الجهات التنظيمية إدراج شركة التكنولوجيا المالية التابعة لها آنت جروب.

يأتي هذا الأداء في المبيعات أيضا في ظل تعاف اقتصادي مع السيطرة على تفشي فيروس كورونا في الصين، فيما يعني إغلاق الحدود والحد من الانتقالات أن المزيد من المستهلكين ينفقون أثناء الوجود في المنازل. ونظرا لحجمها تعد هذه المبيعات على نطاق واسع مؤشرا على قوة تعافي اقتصاد الصين بعد فترة تفشي الفيروس.

وإلى جانب نسب الخصم البسيطة على الأسعار المعتادة للسلع، تحث علي بابا المتسوقين عبر منصاتها المتعددة على استخدام تطبيقات ألعاب الهواتف المحمولة وانتقاء مشتريات متعددة من المتاجر وتقديم الطلبيات في الساعات الأولى من مدة الخصم للحصول على أفضل العروض.

وحتى الساعة 1230 بالتوقيت المحلي (1630 بتوقيت جرينتش) في 11 نوفمبر، تجاوزت الطلبيات عبر منصة جي.إم.في 372.3 مليار يوان (56.3 مليار دولار)، إذ سجلت رقما قياسيا من الطلبيات بلغ 583 ألفا كل ثانية، حسبما أعلنت علي بابا.

وعُرضت مليوني سلعة للخصم لأول مرة وهو ما يصل إلى مثلي العدد في العام الماضي عندما سجلت المنصة مبيعات قيمتها 38.4 مليار دولار في اليوم نفسه.

ويتوقع محللون أن يشهد العام الحالي انتعاشا في مبيعات العلامات التجارية الفاخرة في الصين حيث يظل المستهلكون الذين يسافرون عادة إلى الخارج للتسوق في المنازل بسبب إغلاق الحدود والحد من حركة السفر.

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