مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 0.82% في مستهل التعاملات بضغط مبيعات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي في مستهل تعاملات اليوم، بنسبة 0.82%، ليتداول عند مستوى 10986 نقطة.

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جاء ذلك بضغط من القوى البيعية للمستثمرين العرب والأجانب.

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في حين صعد كلا EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.32%، و0.1% على التوالي.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 161.983 مليون جنيه على 113 شركة من خلال 3.180 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 46 شركة مقابل تراجع 31 في حين لم تتغير أسعار 37.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 20.498 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 21.334 مليون جنيه، مقابل 836.519 ألف جنيه صافي شراء بقيمة من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 694.958 ألف جنيه، منها 623.558 ألف جنيه للمؤسسات، و71.4 ألف جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 21.193 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 51.038 مليون جنيه، مقابل 29.844 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم العربية لاستصلاح الأراضي قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.94%، تلاه سهم العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير بنسبة 5.79%، ثم سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 5.23%.

في حين تصدر سهم الشرقية – ايسترن كومباني قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 11.16%، تلاه سهم ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 6.63%، ثم سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بنسبة 3.52%.

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