- 1/3
- 2/3
- 3/3
_ ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي يوم الأربعاء، إذ يطغى التفاؤل حيال لقاح كوفيد-19 على المخاوف بشأن الضرر الاقتصادي الناجم عن الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء القارة.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وربح المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، ليرفع المكاسب منذ بداية الأسبوع إلى خمسة بالمئة، إذ اشترى المستثمرون في أسهم البنوك والشركات المرتبطة بالسفر، وهما قطاعان كان أداؤهما سيئا هذا العام.
اضغط لتحميل العدد الثاني والسبعون من نشرة دوت الخليج
ونزلت أسهم التكنولوجيا، التي تقتفي أثر صعود نظيراتها الأمريكية منذ الانهيار الناجم عن فيروس كورونا في مارس، 0.5 بالمئة.
ونزل سهم بنك إيه.بي.إن أمرو الهولندي 3.4 بالمئة حتى رغم تخطيه توقعات المحللين، في حين تراجع سهم كونتنينتال الألمانية لإطارات السيارات 1.6 بالمئة بعد أن حذرت من مزيد من نفقات إعادة الهيكلة في الربع الرابع من العام.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آمال اللقاح تصعد بالأسهم الأوروبية بداية التعاملات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.