مال وأعمال

آمال اللقاح تصعد بالأسهم الأوروبية بداية التعاملات

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_ ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي يوم الأربعاء، إذ يطغى التفاؤل حيال لقاح كوفيد-19 على المخاوف بشأن الضرر الاقتصادي الناجم عن الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء القارة.

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وربح المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، ليرفع المكاسب منذ بداية الأسبوع إلى خمسة بالمئة، إذ اشترى المستثمرون في أسهم البنوك والشركات المرتبطة بالسفر، وهما قطاعان كان أداؤهما سيئا هذا العام.

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ونزلت أسهم التكنولوجيا، التي تقتفي أثر صعود نظيراتها الأمريكية منذ الانهيار الناجم عن فيروس كورونا في مارس، 0.5 بالمئة.

ونزل سهم بنك إيه.بي.إن أمرو الهولندي 3.4 بالمئة حتى رغم تخطيه توقعات المحللين، في حين تراجع سهم كونتنينتال الألمانية لإطارات السيارات 1.6 بالمئة بعد أن حذرت من مزيد من نفقات إعادة الهيكلة في الربع الرابع من العام.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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