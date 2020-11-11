أسعار الذهب ترتفع مع ضعف الدولار وتصاعد إصابات كورونا

_ ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بفضل ضعف الدولار مع دراسة المستثمرين التحديات اللوجيستية المحيطة بإنتاج ضخم للقاح محتمل لكوفيد-19 في ظل تزايد الإصابات الجديدة بالفيروس، مما يعزز الرهان على دعم اقتصادي أكبر.

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وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1878.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0721 بتوقيت جرينتش.

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ولم يطرأ تغير يذكر على سعر المعدن في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1876.40 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال صناع سياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الثلاثاء إن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا يهدد بإبطاء النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة مرة أخرى في الأشهر المقبلة، وإن ثمة حاجة لمزيد من المساعدات الحكومية المركزة.

ونزلت أسعار الذهب 4.6 بالمئة في التعاملات الفورية يوم الاثنين، وهي أكبر خسارة يومية منذ 11 أغسطس، وذلك بعد أن أعلنت شركة صناعة الأدوية فايزر أن لقاحها لكوفيد-19 فعال بنسبة تفوق 90 بالمئة حسب نتائج تجارب أولية، ما دعم الإقبال على المخاطرة.

لكن هذة الانفراجة سلطت الضوء علي تحديات لوجيستية لتوزيع مئات الملايين من الجرعات حين تصبح متاحة.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، زادت أسعار الفضة 0.3 بالمئة إلى 24.29 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 885.45 دولار، وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2463.64 دولار.

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