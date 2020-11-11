المصريين للإسكان تحقق 11.3 مليون جنيه أرباح مجمعة في 9 أشهر بانخفاض 60.6%

رنا ممدوح _ سجلت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، تراجعاً في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 60.6%، في أول تسعة أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 11.323 مليون جنيه مقابل 28.743 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وتراجعت إيرادات النشاط وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 37.405 مليون جنيه وذلك خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل 44.984 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

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وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 25.972 مليون جنيه، مقابل 33.510 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وسجلت تكلفة النشاط بأول تسعة أشهر من العام الجاري مبلغ 11.433 مليون جنيه، مقابل 11.474 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح 0.03 جنيه، مقابل 0.15 جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فارتفعت صافي أرباح المصريين للإسكان خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، إلى 63.741 مليون جنيه مقابل 9.470 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفعت إجمالي إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 67.342 مليون جنيه مقابل 10.007 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

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