ثروة كابيتال تحقق نموا في أنشطة التمويل والتأمين رغم كورونا

فاروق يوسف _ كشفت نتائج الأعمال المجمعة لشركة ثروة كابيتال القابضة، عن تحقيق صافي ربح معدل بقيمة 309 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بانخفاض قدره 2%، وذلك قبل خصم قيمة المخصصات المقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية، والخاصة بأنشطة التمويل مع بدء تطبيق معيار المحاسبة الجديد، وكذلك تكاليف شركتي التأمين وتطبيق الضريبة الجديدة عن التعاملات على أذون الخزانة.

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وعلى ذلك بلغ صافي الربح بعد خصم ما سبق 194 مليون جنيه، مقابل 280 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

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ووصفت ثروة كابيتال نتائج أعمالها بالإيجابية، في ضوء التحديات غير المسبوقة التي شهدتها أنشطة الشركة جراء أزمة فيروس كورونا.

وقالت إدارة الشركة في تصريحات خاصة لنشرة دوت الخليج إنها فضلت الانتهاء من أغلب المتطلبات والمخصصات الجديدة الواجب التوافق معها خلال هذه الفترة بدلًا من الانتظار للعام المقبل، بالتوازي مع انتهاج سياسة توسعية وتنفيذ عمليات التحول الرقمي بالأنشطة التابعة، بهدف التحضير لجني الثمار خلال الفترة المقبلة، مشيرة في الوقت نفسه إلى تسجيل معدلات نمو قوية بأنشطة التمويل والتأمين.

15 % زيادة بالتمويلات الجديدة والمحفظة تصل إلى 7.3 مليار جنيه.. و264% بأقساط التأمين.. 24% للسيارات

وأوضحت الشركة، أنها حققت نمو في إجمالي المحفظة التمويلية بنسبة 14٪ لتصل إلى 7.3 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، كما ارتفع إجمالي التمويلات الجديدة إلى 3.2 مليار جنيه بنسبة نمو 15٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وسجلت التمويلات الجديدة للسيارات نمو بنسبة 24٪.

وقالت الشركة إن هذا الأمر ساهم في ارتفاع الأرباح التشغيلية من عمليات التمويل إلى 602 مليون جنيه، بنمو 1% مقارنة بالعام السابق، كما ساهم في حفاظ الشركة على مستويات إيرادات أنشطة التمويل عند 1.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3% نتيجة التأثر النسبي من الإغلاق الجزئي في الربع الثاني من العام.

وأشارت إلى تراجع نشاط التمويل العقاري تأثرًا بفترة الإغلاق الجزئي، إلا أنها توقعت في الوقت نفسه عودة النشاط مرة أخرى لمستوياته السابقة بدعم من تجدد الشركة في مبادرة الدولة لتمويل وحدات متوسطي ومحدودي الدخل، بالتوازي مع التوسع في نشاط التمويل الاستهلاكي الذي حصلت على أول رخصة لتفعيله من هيئة الرقابة المالية.

وأكدت أن النشاط التجاري عاد إلى مستويات ما قبل كورونا بداية من شهر يونيو، في حين اقتصرت الأضرار غير المسبوقة للأزمة على الفترة من منتصف مارس وحتى مايو بسبب إجراءات احتواء الفيروس التي اتخذتها الحكومة المصرية.

أما على مستوى نشاط التأمين، سجلت الإيرادات نموًّا بنسبة 102%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 208 مليون جنيه، كما ارتفع الدخل التشغيلي إلى 104 مليون جنيه، مقابل 52 مليون جنيه بفترة المقارنة.

وسجلت أقساط التأمين بشركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة 202 ملبون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بنسبة نمو 264%.

التكاليف المجمعة ترتفع 41% بسبب التحول الرقمي وزيادة الفروع والدعاية والتسويق

في حين ارتفعت التكاليف المجمعة بنسبة 41% إلى 234 مليون جنيه، نتيجة الاستثمارات في التحول الرقمي للمجموعة، والتوسعات في أنشطة التأمين، وزيادة عدد فروع الشركة، إلى جانب تكاليف الدعاية والتسويق خاصة مع انتهاج سياسة توسعية جديدة تقوم على التحول الرقمي.

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