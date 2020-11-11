إم إم جروب تحقق 299.8 مليون جنيه أرباح مجمعة في 9 أشهر بانخفاض 19%

رنا ممدوح _ سجلت شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، تراجعاً في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 19% في أول تسعة أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 299.782 مليون جنيه، مقابل 370.055 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وانخفض صافي المبيعات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 15.3% ليصل إلى 6.550.376 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، مقابل 7.733.952 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

اضغط لتحميل العدد الثاني والسبعون من نشرة دوت الخليج

في حين صعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 695.528 مليون جنيه، مقابل 676.981 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت تكلفة المبيعات مبلغ 5.854.848 مليار جنيه، بأول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 7.056.970 مليار جنيه بالفترة المماثلة.

وبلغ نصيب السهم من صافي أرباح الفترة 0.31 جنيه مقابل 0.47 جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتراجعت صافي أرباح إم إم جروب إلى 286.971 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة يناير – سبتمبر 2020 مقابل 296.824 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

في حين صعد صافي المبيعات خلال نفس الفترة إلى 5.297.762 مليار جنيه مقابل 5.932.312 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج