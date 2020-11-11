البنك الأهلي يضخ 1.5 مليار جنيه لصالح 20 فندقا

أمنية إبراهيم _ كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن صرف مصرفه تمويلات بقيمة تجاوزت 1.5 مليار جنيه لصالح 20 فندقًا، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري المصري لدعم القطاع السياحي، وذلك منذ اندلاع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

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وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، إن البنك أصدر موافقات ائتمانية بقيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه، لصالح عدد من الفنادق والشركات السياحية لم يبدأ صرفها بعد، بهدف إعادة تأهيل وتطوير الأصول السياحية.

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وأضاف أبو الفتوح، أن هناك إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات العاملة بالسياحة، للحصول على تمويلات تحت مظلة مبادرة البنك المركزي المصري ذات العائد 8% متناقصًا، والتي تهدف إلى دعم قطاع السياحة لتمويل إحلال وتجديد مجموعة واسعة من الأصول منها: فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي وتمويل رأس المال العامل والمرتبات، وذلك رغم الظروف المفاجئة التي مر بها القطاع من جراء تداعيات أزمة كورونا العالمية.

وأكد أبو الفتوح، أن البنك الأهلي المصري يولي اهتمامًا خاصًّا بقطاع السياحة الذي واجه تحديات عدة على مدار السنوات الماضية، ونجح في التعافي، إلى أن جاءت أزمة كورونا العالمية، مشيرًا إلى حرص مصرفه لعب دور حيوي ومؤثر في مبادرات البنك المركزي المصري التمويلية، لتحقيق الأهداف المرجوة.

وكان البنك المركزي المصري المصري، قد أعلن مطلع عام 2020، عن زيادة قيمة مبادرة دعم قطاع السياحة لتمويل عمليات إحلال وتجديد الفنادق وأساطيل النقل السياحي، إلى 50 مليار جنيه بدلًا من 5 مليارات جنيه، بفائدة متناقصة 10% تم خفضها بعد ذلك إلى 8%، على خلفية إقرار لجنة السياسة النقدية بالمركزي خفضًا استثنائيًّا في أسعار الفائدة الأساسية في اجتماع طارئ منتصف شهر مارس الماضي، ضمن حزمة إجراءات استباقية لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسمح البنك المركزي المصري في 24 مارس الماضي، للبنوك بمنح تسهيلات ائتمانية، ضمن مبادرة 50 مليار جنيه للقطاع السياحي، تسدد على مدة حدها الأقصى عامان، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد على 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد، بغرض سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة.

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