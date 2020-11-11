الكابلات الكهربائية المصرية تتراجع بأرباحها المجمعة 10.2% لتصل إلى 104.4 مليون جنيه في 9 أشهر

رنا ممدوح _ سجلت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، تراجعاً في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 10.2% في أول تسعة أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 104.384 مليون جنيه، مقابل 116.184 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وتراجعت المبيعات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 1.251.162 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.597.898 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

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وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 143.086 مليون جنيه مقابل 331.870 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت تكلفة المبيعات بأول تسعة أشهر من العام الجاري مبلغ 1.108.076 مليار جنيه مقابل 1.267.027 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فارتفعت صافي أرباح الكابلات الكهربائية خلال نفس الفترة إلى 52.257 مليون جنيه، مقابل 27.793 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

في حين انخفضت المبيعات بأول تسعة اشهر من العام الجاري إلى 679.941 مليون جنيه، مقابل 719.585 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح 0.065 جنيه مقابل 0.035 جنيه بالفترة المناظرة.

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