العربية للطيران تجري محادثات مع الحكومة للحصول على تمويل

_ قال الرئيس التنفيذي لشركة العربية للطيران المدرجة في الإمارات إنها تجري محادثات مع الحكومة بشأن دعم مالي لمساعدتها في اجتياز أزمة فيروس كورونا.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وبسؤاله عما إذا كانت شركة الطيران منخفض التكلفة تحتاج تمويلا مؤقتا من الحكومة، قال الرئيس التنفيذي عادل علي في قمة كابا للطيران المنعقدة عن بعد: “قدمنا طلبا. إذا جاء، سنكون في غاية السعادة. سيساعدنا في سداد أسرع لبعض القائم علينا. إذا لم يأت، أعتقد أنه يمكننا الاستمرار آمل لبعض الوقت في المستقبل”.

اضغط لتحميل العدد الثاني والسبعون من نشرة دوت الخليج

وفقدت العربية للطيران مليون درهم (57.86 مليون دولار) في التسعة أشهر الأولى من العام مقارنة مع ربح 791 مليون درهم في نفس الفترة قبل عام.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج