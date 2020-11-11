- 1/3
- 2/3
- 3/3
_ قال الرئيس التنفيذي لشركة العربية للطيران المدرجة في الإمارات إنها تجري محادثات مع الحكومة بشأن دعم مالي لمساعدتها في اجتياز أزمة فيروس كورونا.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وبسؤاله عما إذا كانت شركة الطيران منخفض التكلفة تحتاج تمويلا مؤقتا من الحكومة، قال الرئيس التنفيذي عادل علي في قمة كابا للطيران المنعقدة عن بعد: “قدمنا طلبا. إذا جاء، سنكون في غاية السعادة. سيساعدنا في سداد أسرع لبعض القائم علينا. إذا لم يأت، أعتقد أنه يمكننا الاستمرار آمل لبعض الوقت في المستقبل”.
اضغط لتحميل العدد الثاني والسبعون من نشرة دوت الخليج
وفقدت العربية للطيران مليون درهم (57.86 مليون دولار) في التسعة أشهر الأولى من العام مقارنة مع ربح 791 مليون درهم في نفس الفترة قبل عام.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العربية للطيران تجري محادثات مع الحكومة للحصول على تمويل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.