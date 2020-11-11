لوي دريفوس للسلع تبيع حصة في أنشطتها للقابضة بأبوظبي

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_ وافقت شركة لوي دريفوس، إحدى أكبر شركات تجارة السلع في العالم، على بيع حصة في أنشطتها لشركة القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقرا، وأبرمت أيضا اتفاقا معها لبيع سلع زراعية إلى الإمارات.
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وقالت الشركتان في بيان مشترك إن شركة لوي دريفوس هولدنجز الرئيسية ستبيع حصة أسهم غير مباشرة تبلغ 45 بالمئة في وحدة لوي دريفوس بي.في. التابعة لها إلى القابضة مقابل مبلغ غير معلن.
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وقالت مارجريتا لوي دريفوس رئيسة الشركة “يسرنا الترحيب بالقابضة في مجموعة مساهمينا كشركاء ومستثمرين في المدى الطويل برؤية مشتركة لشركة لوي دريفوس وتجربة ستجلب قيمة إضافية لأنشطتنا وتدعم طموح المجموعة”.
ولوي دريفوس واحدة من أكبر أربع شركات عالمية لتجارة السلع، وذلك إلى جانب أرتشر دانيلز ميدلاند وبونجي وكارجيل.
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