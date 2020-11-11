برايم القابضة تسجل خسائر بقيمة 17.1 مليون جنيه في 9 أشهر

رنا ممدوح _ تحولت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، من الربحية إلى الخسارة، لتسجل صافي مجمع بمبلغ 17.088 مليون جنيه، خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 4.290 مليون جنيه صافي أرباح بالفترة المناظرة.

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في حين صعدت الإيرادات وفقاً لإفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، بنسبة 7% لتصل إلى 58.692 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 55.041 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

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وسجلت برايم القابضة مجمل خسائر خلال نفس الفترة بمبلغ 15.748 مليون جنيه، مقابل 9.086 مليون جنيه مجمل ربح بالفترة المماثلة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتحولت برايم إلى الخسارة بأول تسعة أشهر من العام الجاري، لتسجل صافي بمبلغ 16.682 مليون جنيه، مقابل 1.314 مليون جنيه صافي أرباح بالفترة المقارنة.

وتراجعت الإيرادات خلال نفس الفترة بنسبة 65% لتصل إلى 6.899 مليون جنيه مقابل 19.747 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

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