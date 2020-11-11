راية القابضة تقلص خسائرها المجمعة 7.7% لتصل إلى 53.7 مليون جنيه خلال 9 أشهر

رنا ممدوح _ قلصت شركة راية القابضة للإستثمارات المالية، صافي خسائرها المجمعة بنسبة 7.7%، خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 53.697 مليون جنيه، مقابل 58.160 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وصعدت إيرادات النشاط وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 7.557.555 مليار جنيه وذلك خلال الفترة يناير – سبتمبر 2020 مقابل 6.518.245 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

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وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 1.404.292 مليار جنيه مقابل 1.227.873 مليار جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت تكلفة النشاط بأول تسعة أشهر من العام الجاري مبلغ 6.153.263 مليار جنيه مقابل 5.290.371 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتحولت شركة راية القابضة إلى الخسارة مسجلة صافي بقيمة 36.870 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقابل 136.302 مليون جنيه صافي أرباح بالفترة المناظرة.

وانخفضت إجمالي الإيرادات بأول تسعة أشهر من العام الجاري إلى 188.970 مليون جنيه، مقابل 302.201 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

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