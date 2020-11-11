مؤشر البورصة الرئيسي يقلص خسائره في منتصف التعاملات بدعم مشتريات المصريين

رنا ممدوح _ قلص مؤشر البورصة الرئيسي خسائره الصباحية إلى 0.69%، ليتداول عند مستوى 11001 نقطة.

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جاء ذلك بضغط من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين، بجانب ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 0.11%، ليتداول عند مستوى 64.95 جنيه.

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في حين ارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.11%، و0.8% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 1.042.295 مليار جنيه على 181 شركة من خلال 29.956 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 99 شركة مقابل تراجع 58 في حين لم تتغير أسعار 24.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 3.960 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 22.591 مليون جنيه، مقابل 18.630 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 3.086 مليون جنيه، منها 1.874 مليون جنيه للمؤسسات، و1.212 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 874.486 ألف جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 13.503 مليون جنيه، مقابل 12.629 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وتصدر سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.98%، تلاه سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 9.50%، ثم سهم العربية لاستصلاح الاراضي بنسبة 9.41%.

في حين تصدر سهم الشرقية – ايسترن كومباني قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 12.20%، تلاه سهم القاهرة للخدمات التعليمية بنسبة 5.44%، ثم سهم اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بنسبة 5.29%.

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