جمعية مستثمري الغاز: البترول أبدت استعدادها لجدولة ديون المتعثرين وإعادة التسعير

كشف الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال ونائب رئيس اتحاد المستثمرين عن استعداد وزارة البترول والثروة المعدنية لجدولة الديون المتأخرة على المستثمرين من فواتير الغاز رغم وصول المديونية فى قطاع مثل السيراميك إلى 6 مليار جنيه وانقطاع البعض عن السداد منذ 9 أشهر.

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وكشف سعد الدين في بيان، عن تشكيل لجنة تضم مختصيين من وزارة البترول وأعضاء من الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لدراسة كافة الملفات المعنية بالقطاع الاستثماري وقطاع البترول، وعرض حلول نهائية لها.

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ولفت إلى أن أبرز الملفات التى تقع على عاتق اللجنة المشكلة تتمثل في ملف جدولة الديون المتأخرة وإقناع المتأخرين فى إبداء حسن النية بالسداد ودراسة إلغاء الغرامات والفوائد على مستحقات الغاز بالإضافة إلى ملف إعادة تسعير الغاز للمصانع.

وطالب رئيس جمعية مستثمرى الغاز والذي يرأس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات كافة المستثمرين بإبداء حسن النية والرغبة فى سداد المتأخرات حتى لا يكون ذلك عائقا أمام استجابة وزارة البترول لمتطلباتهم فى إعادة تسعير الغاز وتخفيضه للمصانع، مشيرا بأن رؤية الوزارة تتبلور فى توحيد سعر الغاز للجميع ارتفاعاً أو انخفاضاً وعدم خلق سعرين للغاز بالأسواق.

كان وزير البترول والثروة المعدنية التقى بوفد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لبحث ملفات دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الإستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم وتعظيم القدرات الإنتاجية وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية وزيادة الصادرات مما يسهم بفاعلية فى دعم الاقتصاد المصرى.

كما كشف سعد الدين عن توجيهات وزير البترول الفورية إلى الشركة القابضة بضرورة توصيل الغاز للمناطق الصناعية التى لم يصل إليها الغاز فى إطار خطة الدولة والقيادة السياسية فى التوسع للتشغيل بالغاز الطبيعى.

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