السويدي للتجارة توقع عقود بقيمة 846 مليون جنيه لصالح المصرية لنقل الكهرباء

رنا ممدوح _ وقعت شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع إحدى شركات السويدي إليكتريك – المملوكة بنسبة 99.86%- عقود بقيمة 846 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن العقود تتضمن تنفيذ مشروع خط هوائي لربط محطة محولات توشكي 4 عن طريق فتح الخط الكهربائي ( العوينات/ توشكى2) (د/خ) على المحطة بطول 2*30كم بنظام تسليم المفتاح بقيمة 148 مليون جنيه، على أن يتم تنفيذ المشروع في خلال 4 شهور من تاريخ الأخطار بقبول العطاء.

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ومن ضمن المشروعات المتعاقد عليها، تنفيذ مشروع إنشاء محطة محولات توشكي (4) جهد 22/66/220 ك.ف سعة 40*5+175*3 م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز بنظام تسليم المفتاح بقيمة 410 مليون جنيه، على أن يتم تنفيذ المشروع في خلال 10 شهور من تاريخ من تاريخ الأخطاء بقبول العطاء.

ويتضمن المشروع الثالث تنفيذ إنشاء محطة محولات غرب بورسعيد – جهد 11/66/220 ك.ف سعة 40*2+175*2 م.ف.أ بنظام تسليم المفتاح بقيمة 288 مليون جنيه، على أن يتم تنفيذ المشروع في خلال 12 شهر من تاريخ توقيع العقد.

الجدير بالذكر أن شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع هي الشركة الرائدة في تنفيذ خطوط الجهد العالي وذلك بتنفيذ أكثر من 1000كم خطوط بجهد 220 ك.ف & 500 ك.ف داخل مصر وأفريقيا، بالإضافة إلى إنشاء العديد من محطات المحولات جهد 220 ك.ف & 500 ك.ف.

لذا قررت ادارة البورصة ايقاف التعامل على اسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض و الطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

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