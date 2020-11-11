سعر الدولار يستقر أمام الجنيه في غالبية البنوك

شاهندة إبراهيم – استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه حتى منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، في مجموعة واسعة من البنوك من بينها الأهلي المصري ومصر، فيما ارتفع بواقع قرش في عدد محدود من المصارف.

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وظل سعر صرف الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر عند مستوى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، كما ثبت في بنوك: التجاري الدولي والإسكندرية وقناة السويس والعربي الإفريقي الدولي وبلوم والتعمير والإسكان حول 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

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في المقابل رفع 3 بنوك سعر صرف الدولار بواقع قرشًا واحدًا، وهم: إتش إس بي سي والأهلي الكويتي وعوده، ليبلغ 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، في مقابل 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع بختام تعاملات الثلاثاء.

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