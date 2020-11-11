مال وأعمال

سعر الدولار يستقر أمام الجنيه في غالبية البنوك

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شاهندة إبراهيم – استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه حتى منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، في مجموعة واسعة من البنوك من بينها الأهلي المصري ومصر، فيما ارتفع بواقع قرش في عدد محدود من المصارف.

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وظل سعر صرف الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر عند مستوى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، كما ثبت في بنوك: التجاري الدولي والإسكندرية وقناة السويس والعربي الإفريقي الدولي وبلوم والتعمير والإسكان حول 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

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في المقابل رفع 3 بنوك سعر صرف الدولار بواقع قرشًا واحدًا، وهم: إتش إس بي سي والأهلي الكويتي وعوده، ليبلغ 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، في مقابل 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع بختام تعاملات الثلاثاء.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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